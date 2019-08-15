Нью-Дели, , 14:02 — REGNUM

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что основной целью авиаудара по Балакоту, Пакистан, стало предупреждение крупных терактов в Индии. Об этом 14 августа сообщило индийское новостное Амар уджала со ссылкой на обращение главы минобороны Индии к вооружённым силам страны накануне Дня независимости Индии.

В своей речи Раджнатх Сингх подчеркнул, что Пакистан ведёт постоянное наблюдение за индийским штатом Джамму и Кашмир. По словам министра обороны Индии, Исламабад направляет в кашмирскую долину боевиков и террористов, чтобы те нарушали мир и спокойствие в регионе. Раджнатх Сингх высоко оценил боевую готовность вооружённых сил Индии и их решимость противостоять любым угрозам национальной безопасности. По мнению главы индийского оборонного ведомства, упреждающие удары ВВС Индии по базам террористов в пакистанском Балакоте предотвратили десятки терактов на территории Индии. Тем не менее, Раджнатх Сингх отметил, что вооружённым силам Индии необходимо также научиться отражать и новые угрозы в космической и киберсреде, так как в будущем боевые действия будут вестись именно в этих средах.

Напомним, что 26 февраля ВВС Индии нанесли авиаудар по террористической базе «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан. Операция индийской авиации стала ответом на теракт в индийском Кашмир 14 февраля, когда смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавшему по шоссе Джамму-Сринагар. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF. Указанные события привели к очередному витку обострения индо-пакистанского конфликта.