Сухум, , 12:38 — REGNUM

Делегация Южной Осетии в составе трех человек (представители администрации президента, ЦИК и парламента) отправится в Абхазию в качестве международных наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщает 15 августа ИА «Рес».

Делегацию Южной Осетии возглавит первый вице-спикер парламента Петр Гассиев.

Как сообщало ранее ИА REGNUMыборы президента Абхазии состоятся 25 августа. В этот раз в Абхазии рекордно большое число кандидатов в президенты. В выборах примут участие 10 претендентов.

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