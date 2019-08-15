Волгоград, , 12:38 — REGNUM

Дмитрию Любитенко отказали в регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Волгоградской области на законных основаниях. Волгоградский областной суд не увидел в действиях региональной избирательной комиссии никаких нарушений. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе суда.

Истец указал, что ему не удалось пройти так называемый «муниципальный фильтр» — вместо требуемых 228 необходимых подписей депутатов или глав муниципальных образований Волгоградской области он смог собрать и представить в избирком всего 22. Любитенко заявил, что это произошло из-за административного барьера для искусственного недопуска независимых кандидатов для участия в выборах. По словам экс-кандидата, некоторые отказывались его поддержать, апеллируя к «партийной дисциплине», либо из-за того, что уже поддержали иных кандидатов. Истец также настаивал, что предоставил комиссии необходимые документы. Однако в суде было доказано, что он сделал это с опозданием на пять дней.

«Судом также указано, что выявление обстоятельств проставления подписей под принуждением, немотивированный отказ в проставлении подписей в поддержку административного истца, как и отказ по мотиву соблюдения «партийной дисциплины» или по иным причинам не входит в компетенцию избирательной комиссии, в связи с чем не связан с законностью её решения. Согласно закону, возможность предоставления документов за пределами установленных сроков не предусмотрена, федеральный законодатель допускает лишь право внесения уточнений и дополнений в представленные документы», — подчеркнули в суде.

В связи с этим Волгоградский областной суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований Дмитрия Любитенко. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в Верховном суде в течение пяти дней.

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