Нью-Дели, , 13:38 — REGNUM

Президент Индии Рам Натх Ковинд заявил, что изменение конституционного статуса штата Джамму и Кашмир пойдёт на пользу местным жителям. Об этом 14 августа сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на обращение президента Индии к нации накануне Дня независимости Индии.

В своей речи Рам Натх Ковинд подчеркнул, что отмена привилегий Джамму и Кашмира позволит обеспечить полную интеграцию региона с остальной Индией. По словам президента Индии, ликвидация особого статуса штата поспособствует борьбе с терроризмом, а также повышению уровня жизни в регионе. В обращении Рам Натх Ковинд также заявил, что в настоящее время мечты всех индийцев, в том числе кашмирцев, устремлены к обеспечению прозрачности действий всех органов государственной власти, а также ускоренному развитию.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на две союзные территории: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.