Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM

Министр дорожного транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что отмена привилегий штата Джамму и Кашмир и его интеграция с остальной Индией стала «уверенным ответом терроризму». Об этом 14 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Нитин Гадкари, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что отмена статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир, является достойным ответом на попытки пакистанских боевиков проникнуть на территорию Индии. По словам министра дорожного транспорта Индии, интеграция Джамму и Кашмира «осуществит мечту всех жителей Индии». Нитин Гадкари также призвал всех индийцев внести свой вклад в сохранение территориальной целостности своей родины.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира и разделе штата на две союзные территории: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.