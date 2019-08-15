Нью-Дели, , 15:32 — REGNUM

Британский парламентарий Роберт Блэкман, представляющий Консервативную партию Великобритании, заявил, что Лейбористская партия выступила против Индии. Об этом 14 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В письме к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону Роберт Блэкман подчеркнул, что традиционно правительство Соединенного королевства не вмешивается во внутренние дела других государств, особенно если речь идёт о таком давнем друге и союзнике, как Индия. По словам члена парламента от Консервативной партии, проблема конституционного статуса штата Джамму и Кашмир является исключительной компетенцией индийского руководства, в рамках которой демократически избранное правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди может принимать любые решения. Роберт Блэкман заявил, что критика политической линии Нью-Дели со стороны лейбористов является неуместной, так как своими действиями Лейбористская партия напрямую выступила против демократически избранного правительства Моди. Ранее несколько членов британского парламента от Лейбористской партии, в том числе ее лидер Джереми Корбин, осудили отмену особого статуса индийского Джамму и Кашмира, назвав развитие ситуации в регионе «настораживающим».

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на две союзные территории: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.