Нью-Дели, , 13:45 — REGNUM

Отделение оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) в штате Мизорам утверждает, что федеральное правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди может отменить привилегии северо-восточных штатов подобно тому, как был ликвидирован особый статус Джамму и Кашмира. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Лидер мизорамского отделения ИНК Гайкхангам подчеркнул, что решение правящей Бхаратия джаната парти (БДП) отменить особые права Джамму и Кашмира является спорным. По мнению оппозиционного деятеля, раздел штата и понижение его правового статуса до уровня союзной территории демонстрирует то, что «властей не беспокоят чаяния народа». Гайкхангам также отметил, что ничто не помешает правительству Нарендры Моди в скором будущем разделить Мизорам на горную и равнинную части; подобная участь постигнет и другие северо-восточные штаты.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.