Нью-Дели, , 16:53 — REGNUM

Глава министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что основанием для индийско-китайский отношений является уважение взаимных интересов. Об этом 14 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Субраманиам Джайшанкар, отвечая на вопросы журналистов по поводу своего визита в Китай, подчеркнул, что для развития отношений между Нью-Дели и Пекином странам необходимо находить больше точек соприкосновения по различным вопросам и улаживать разногласия в процессе двусторонних переговоров. По словам министра иностранных дел Индии, связи между азиатскими державами расширились и окрепли настолько, что они приобрели глобальное измерение. Субраманиам Джайшанкар также отметил, что взаимодействие между двумя крупнейшими развивающимися странами имеет огромное значение для всего остального мира. Он выразил надежду на то, что Индия и Китай укрепят двустороннее сотрудничество в различных сферах и поспособствуют глобальному миру, стабильности и развитию.

Напомним, что с 11 по 13 августа Субраманиам Джайшанкар находился с трёхдневным визитом в Пекине. В ходе поездки глава МИД Индии провел ряд встреч и переговоров с руководством КНР, в том числе со своим китайским коллегой Ван И, а также с заместителем председателя КНР Ван Цишанем.