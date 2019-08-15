Новосибирск, , 12:32 — REGNUM

Новосибирские городские власти в ближайшее время ждут положительного заключения госэкспертизы по проекту строительства станции метро «Спортивная». Об этом на пресс-конференции сегодня, 15 августа, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Официального документа пока нет, но нами были отработаны все замечания экспертной группы, — отметил Локоть. — Мы вправе рассчитывать на положительное заключение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, станция метро «Спортивная» должна появиться в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023. Ранее проект получил отрицательное заключение Госэкспертизы.

В середине июня мэр города заявил, что строительство станции фактически уже началось, и полученная отрицательная экспертиза проекта не отразится на сроках строительства.

Анатолий Локоть заявил, что поставил задачу в августе получить экспертизу.

По официальным данным, на проектирование и строительство станции «Спортивная» нужно около 2 млрд рублей.

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