Нью-Дели, , 13:15 — REGNUM

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индии не стоить принимать сдержанность Исламабада по вопросу Кашмира за слабость. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на обращение Пакистана в Совет безопасности ООН.

В указанном письме Шах Мехмуд Куреши призвал Совбез ООН провести срочное собрание по вопросу Кашмира, а именно по решению правительства Индии изменить конституционный статус и отменить привилегии штата Джамму и Кашмир. По словам главы внешнеполитического ведомства Пакистана, Исламабад не станет провоцировать вооружённое противостояние с Нью-Дели, однако готов реализовать свое право на самооборону в ответ на применение силы индийской стороной. В министерстве иностранных дел Польши, которая председательствует в Совете безопасности ООН в августе 2019 года, подтвердили получение указанного письма и сообщили, что решение по обращению Пакистана будет принято после тщательного обсуждения вопроса. Как стало известно позже, Совет безопасности ООН рассмотрит вопрос Кашмира на заседании 16 августа.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Пакистан решительно осудил «односторонние действия правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди», обвинив Нью-Дели в нарушении международного права.