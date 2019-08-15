Нью-Дели, , 16:45 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об учреждении поста начальника штаба обороны. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на обращение индийского лидера к нации по случаю Дня независимости Индии.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул: «Вооруженные силы Индии являются гордостью всей нации. Со стен Красного форта я хочу объявить о важном решении, которое позволит обеспечить более тесную координацию между видами и родами войск. В Индии будет учрежден пост начальника штаба обороны, что повысит эффективность вооруженных сил страны».

Сообщается, что начальник штаба обороны, который может быть в звании генерала сухопутных войск или военно-воздушных сил или же в звании адмирала военно-морских сил, станет связующим звеном между премьер-министром Индии и вооруженными силами. Учреждение указанной должности также позволит упорядочить и установить приоритетность различных категорий расходов на обеспечение национальной безопасности Индии.