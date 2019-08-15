Исламабад, , 12:32 — REGNUM

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди является главной помехой на пути переговоров между Исламабадом и Нью-Дели, об этом 15 августа сообщает Geo TV.

«Моди в феврале разжег конфликт в Кашмире, чтобы выиграть выборы» , — заявил глава пакистанского внешнеполитического ведомства в комментарии изданию.

Также дипломат отметил, что Россия понимает позицию Пакистана, в этом он убедился во время телефонного разговора с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Россия осознает нашу позицию по Кашмиру. Я подробно ее изложил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Надеемся, что Россия поддержит нас в СБ ООН» Шах Мехмуд Куреши

Как передавало ИА REGNUM, противоречия между Индией и Пакистаном усилились после того, как Нью-Дели отменило особый статус для штата Джамму и Кашмир, что привело к негодованию со стороны Исламабада.

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