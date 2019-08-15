Джакарта, , 12:28 — REGNUM

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что вооруженные группировки вновь обстреляли военных в районе индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что вооруженная группа вслепую открыла огонь по кустам, которые находились прямо перед лагерем военных. Было четверо или пятеро стрелков. Военные попытались преследовать боевиков, но из-за соображений безопасности погоня была прекращена.

«Если вы посмотрите на ситуацию в этом районе, то увидите, что именно вооруженные группировки нападают на военных, которые всегда защищаются», — заявил Юсуф Калла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии выразило несогласие по поводу вопроса о создании независимого государства Западное Папуа на форуме тихоокеанских островов (PIF).

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