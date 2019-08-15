Курск, , 12:25 — REGNUM

В Курске в отношении чиновников мэрии возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, все они связаны с нарушением порядка заключения и изменения муниципальных контрактов.

Дела были возбуждены после прокурорской проверки в сфере закупок, которые совершала администрация Курска. К муниципальным контрактам на благоустройство общественных территорий добавились дополнительные соглашения, после которых в сметы включили работы и материалы, не предусмотренные в контрактах. Также в рамках этих соглашений изменились характеристики используемых для благоустройства материалов, что является нарушением.

Городской прокурор возбудил в отношении руководителей отраслевых органов мэрии шесть дел об административном правонарушении по статье «Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок». Чиновникам грозят штрафы в размере 20 тысяч рублей. Дела рассматривает УФАС по Курской области.