Цхинвал, , 12:21 — REGNUM

29 августа в районе грузинского населенного пункта Эргнети состоится встреча представителей Южной Осетии и Грузии. Встреча состоится в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) и будет посвящена обсуждению инцидентов на границе. Об этом сообщает ИА «Рес».

Встречи в рамках МПРИ проходят при участии представителей России, миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) и ОБСЕ. Югоосетинскую делегацию возглавляет заместительполномочногопредставителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев.

Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. Как ранее сообщало ИА REGNUMпоследний раунд в формате МПРИ прошел в 18 июле 2019 года. Тогда каких-либо серьезных результатов в ходе встречи югоосетинской стороне добиться не удалось.

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