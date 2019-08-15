Киев, 15 августа 2019, 11:59 — REGNUM
Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщило 15 августа издание Liga.net.
В течение 24-х часов после получения копии решения суда НАБУ должны внести информацию о возможных правонарушениях со стороны Луценко в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович рассказал о возможном «сговоре» между генпрокурором Луценко и экс-президентом Украины Петром Порошенко. По его мнению, Луценко с согласия Порошенко начал «расследовать» дела против окружения экс-президента Украины, чтобы обезопасить себя после отставки.
Читайте также: На Украине сообщили о возможном «сговоре» между Луценко и Порошенко