Киев, , 11:42 — REGNUM

Украинские политологи сегодня, 15 августа, продолжают обсуждать отставку Романа Бессмертного с поста переговорщика от Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 13 августа президент Украины Владимир Зеленский достаточно неожиданно освободил Бессмертного от исполнения обязанностей переговорщика от Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ. В офисе президента заявили, что увольнение связано с тем, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма формирует «более эффективную команду». Ранее Бессмертный, являющийся одним из ярких представителей «партии войны», призывал Киев приостановить участие в минском формате переговоров.

Политолог Олег Лисный считает, что команде Зеленского нельзя «задабривать» и пытаться понравиться руководству Кремля, поскольку это плохо кончится для Киева.

«Я очень не хочу, чтобы мы превратились в мышь… которая думает, что кот нас не съест. Кот пришел сюда, чтобы нас съесть. Если мы будем его задабривать и пытаться понравиться, он нас съест немножко позже. Я за проактивную позицию — мы должны диктовать. Это у нас война, убивают наших парней… Не нужно нравиться и быть корректными в выражениях. Наш же президент может быть резким, мы это видели. Он должен сказать Путину: «Думайте, потому что гибнут мои парни». А мы к ним обращаемся: «Скажите той стороне». Так нельзя делать», — сказал Лисный 14 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в настоящий момент и Запад, и Кремль хотят, чтобы Киев начал прямые переговоры с Донецком и Луганском. Это позволит снять с повестки дня украинскую проблему.

«В информационном плане мы проигрываем, когда размываем ответственность. Запад тоже хочет, чтобы мы впутались в переговоры… и увязли в этом. Они (Запад — ред.) потом скажут: «У вас гражданская война — Приднестровье. Живите как хотите». Мы должны выводить их (Россию — ред.) из зоны комфорта, а не создавать зону комфорта», — добавил Лисный.

В свою очередь, политолог, эксперт украинского Института будущего Юрий Романенко считает, что в команде президента Владимира Зеленского царит «управленческий хаос».

«Увольнение Бессмертного — это досадный, но не смертельный знак, что отражает управленческий хаос в офисе президента. Это напоминает то, что происходило у Трампа в первый год президентской каденции», — комментирует политолог.

ИА REGNUMнапоминает, что сам Бессмертный считает, что причиной его увольнения послужила публичная позиция относительно тактики действий Украины на линии разграничения и тактики действий в переговорной группе.

«Я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь — иначе. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны. Заканчивая звонком: не следует звонить Путину — нужно действовать резко и последовательно», — объяснил политик.

Далее Бессмертный добавил следующее:

«Я не могу понять, когда Украина, сильная своим народом, демонстрирует боязнь по отношению к абсолютно не организованной России. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел. Тем более, что я знаю, как шли переговоры, достигались договоренности, я знаю, как требует международное право действовать в моменты таких обострений».