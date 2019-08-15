Липецк, , 11:40 — REGNUM

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков 14 августа прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область и посетил главные липецкие вузы. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В Липецком государственном педагогическом университете им. П. П. Семенова Тян — Шанского Котюков вместе с врио главы региона Игорем Артамоновым осмотрел учебные аудитории и посетил центр «Перспектива», где готовят учителей технологии.

«Выпускники должны выходить из образовательного учреждения не только с теоретическими, но и с практическими знаниями, быть готовыми к работе. Знакомиться с современными технологиями необходимо уже во время обучения. Школы не должны отставать от вузов в плане оснащения, к этому нужно стремиться», — отметил Михаил Котюков.

Следующим в программе было посещение нового корпуса Липецкого государственного технического университета. Котюков и Артамонов осмотрели производственные лаборатории электронной микроскопии, металлургическое вычислительное оборудование площадок ПАО «НЛМК», лабораторию металлургического института.

«Приятно, что есть совместные научные и производственные программы с работодателями крупнейших компаний. Договорились о создании постоянной площадки, где будут собираться руководители предприятий, университетов и лабораторий и вместе обсуждать вопросы развития образовательных программ, исследований, которые будут проводиться в партнерстве с компаниями, работающими в Липецкой области», — сказал Михаил Котюков.

В Липецкой области действуют десять образовательных организаций высшего образования, включая филиалы. Общая численность студентов составляет 23 тыс. 88 человек, из них на бюджетной основе обучаются 11 тысяч 573 человек, на внебюджетной основе — 11 тыс. 515 человек. Численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет 226 человек.

«Улучшить качество образования, чтобы выпускники были востребованы и получали достойную зарплату — это наша совместная работа с министром науки и высшего образования. Будем все для этого делать», — сказал Игорь Артамонов.