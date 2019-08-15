Киев, , 11:32 — REGNUM

Одной из главных задач президента Украины Владимира Зеленского является «противодействие России», заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор 15 августа в интервью «Украинской правде».

«Если он (Зеленский — ИА REGNUM ) и дальше будет иметь целью решение проблем с возглавляемыми Россией войсками в Донбассе, будет противодействовать России и в Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы — это будет именно то, к чему мы стремимся», — рассказал Тейлор журналистам.

Напомним, украинская и западная пропаганда отрицают субъектность населения Донбасса, восставшего против незаконного режима, который захватил власть в Киеве в 2014 году. По их версии, корпусами Народной милиции ДНР и ЛНР «командует Россия».

Отметим, что Российская Федерация не является стороной конфликта в Донбассе. Она взяла на себя обязанность способствовать выполнению Украиной Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве Украины в США отметили, что с начала гражданской войны в Донбассе, 92% всей военно-технической помощи, оказанной Украине, поступило из США.

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