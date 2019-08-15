Киев, 15 августа 2019, 11:32 — REGNUM
Одной из главных задач президента Украины Владимира Зеленского является «противодействие России», заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор 15 августа в интервью «Украинской правде».
Напомним, украинская и западная пропаганда отрицают субъектность населения Донбасса, восставшего против незаконного режима, который захватил власть в Киеве в 2014 году. По их версии, корпусами Народной милиции ДНР и ЛНР «командует Россия».
Отметим, что Российская Федерация не является стороной конфликта в Донбассе. Она взяла на себя обязанность способствовать выполнению Украиной Минских соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве Украины в США отметили, что с начала гражданской войны в Донбассе, 92% всей военно-технической помощи, оказанной Украине, поступило из США.
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