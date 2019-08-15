Анкара, , 11:20 — REGNUM

Министры иностранных дел Нигера и Сьерра-Леоне проведут переговоры в Турции, об этом 15 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Глава внешнеполитического ведомства Нигера Калла Анкурао прибудет в Турцию с двухдневным визитом, также страну посетит его коллега из Сьерра-Леоне Набиела Тунис.

«Это будет первый визит в Турцию министра иностранных дел Нигера» , — говорится в заявлении дипломатического ведомства Турции.

Ожидается, что стороны обсудят шаги по улучшению сотрудничества в различных областях, а также поговорят о проблемах регионального масштаба.

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