Анкара, 15 августа 2019, 11:20 — REGNUM
Министры иностранных дел Нигера и Сьерра-Леоне проведут переговоры в Турции, об этом 15 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Глава внешнеполитического ведомства Нигера Калла Анкурао прибудет в Турцию с двухдневным визитом, также страну посетит его коллега из Сьерра-Леоне Набиела Тунис.
Ожидается, что стороны обсудят шаги по улучшению сотрудничества в различных областях, а также поговорят о проблемах регионального масштаба.
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