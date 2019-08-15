Нижний Новгород, , 11:14 — REGNUM

На вакантные места в думе Нижнего Новгорода претендовали 58 человек, но в регистрации по разным причинам было отказано 14 из них. В думе вакантны пять мест, которые планируют заместить 8 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

12 кандидатов, которым было отказано в регистрации, являлись самовыдвиженцами, ещё двое — члены партий «Яблоко» и КПРФ, в числе которых адвокат Нижегородской коллегии адвокатов НИКА Светлана Фальконская и адвокат Валерий Просянкин, утративший статус выдвинутого кандидата.

В выборах, помимо самовыдвиженцев примут участие, члены восьми партий — «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Яблока», Казачьей партии РФ, «Коммунистов России», «Партии пенсионеров в Нижегородской области».

Напомним, мандаты в думе столицы региона освободились после добровольной отставки ряда депутатов. В единый день выборов помимо этого предстоит заместить один мандат в Заксобрании, на который претендуют четыре кандидата от нижегородских отделений партий. Самовыдвиженцев в списке нет.

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