Оренбург, , 10:59 — REGNUM

Владелец недостроенного торгового комплекса «Атриум», чей котлован находится в центре Оренбурга, пожал исковые заявления к администрации города и правительству Оренбургской области. Сумма исковых требований ООО «ЗападноАбдулинО"составляет более 582,5 млн рублей. сообщает 56orb.

ООО «ЗападноАбдулинО» как обладатель прав на участок, где располагается объект недостроя, требует компенсацию, отмечает СМИ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, В августе врио губернатора Денис Паслер заявил, что мэрия Оренбурга будет инициировать через суд процедуру изъятия недостроя у собственника и решать судьбу объекта.

Напомним, строительство торгового комплекса начали в 2002 году. Однако стройку законсервировали на уровне котлована. Яму перекрыли. В 2019 году на площадке произошел провал грунта. Глава города тогда подчеркнул, что муниципалитет пожинает плоды недоработок, случившихся при консервации объекта.

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