Багдад, , 11:00 — REGNUM

Глава иракской провинции Синджар Махма Халиль призвал создать в регионе зону безопасности, которая позволила бы езидам вернуться домой, об этом 14 августа сообщает Kurdistan.ru.

Кроме того, Халиль подверг критике планы США и Турции по созданию безопасной зоны в Сирии, что может привести к притоку боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракскую Ниневию и другие регионы Ирака, в том числе и Синджар.

Именно для этих целей и было сделано предложение о создании зоны безопасности, которую должны обеспечивать военные Ирака, Иракского Курдистана, а также Соединенные Штаты.

Халиль обратился к повстанцам из Рабочей партии Курдистана с просьбой не создавать препятствия для возвращения езидов в свои дома.

Напомним, курды-езиды, компактно проживающие в Синджаре, значительно пострадали от действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — около 6 тыс. представителей данного религиозного меньшинства были похищены террористами.

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