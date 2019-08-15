Москва, , 15:37 — REGNUM

Минтрансу необходимо подготовить документы для представления к наградам экипажа аварийно севшего А321. Такое поручение отдал 15 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Медведев заявил, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, так как пилотам удалось избежать катастрофы. После рассмотрения ситуации нужны будут документы, позволяющие представить экипаж к наградам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтранса Евгений Дитрих доложил правительству о произошедшем, отметив слаженные действия, мастерство и выдержку пилотов. Лайнер с 226 пассажирами на борту сел прямо в поле после отказа двигателей. Самолет направлялся из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь.

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