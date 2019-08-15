Москва, , 10:25 — REGNUM

Сегодня, 15 августа, президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министра Нарендру Моде с Днём независимости, направив поздравительную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

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Президент России высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений, а также конструктивное взаимодействие двух стран в решении актуальных вопросов

«Авторитет Индии весьма высок на мировой арене», — отметил Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азии и во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве состоялся фестиваль «День Индии». Он был посвящён самому большому празднику Индии — Дню независимости.

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