Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM

Военнослужащие из Казахстана заняли первые места в конкурсах «Уверенный прием», «Соколиная охота» и «Мастера артиллерийского огня». Об этом 15 августа сообщает агентство «Казинформ».

Все три конкурса проходили на территории 40-й военной базы «Отар» в Джамбульской области Казахстана в рамках Армейских международных игр 2019. В соревнованиях принимали участие представители 13 стран мира.

В конкурсе «Соколиная охота» второе место разделили военнослужащие из России и Китая, на третьем месте — Белоруссия. В конкурсе расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Соколиная охота» второе место разделили Россия и Белоруссия, на третьем месте — Иран.

В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» серебряные медали получила команда России, на третьем месте — Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 15 августа Казахстан принял три конкурса в рамках Армейских международных игр 2019 (АрМИ). На открытии конкурса министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что АрМИ стали новым форматом военной дипломатии.

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