Исламабад, , 10:21 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан предостерег международное сообщество от замалчивания проблемы этнических чисток в индийском штате Джамму и Кашмир, об этом 15 июля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Будет ли мир молча наблюдать за резней вроде той, что произошла в Сребренице? Я хочу предупредить международное сообщество, что если оно не отреагирует, то это приведет к радикализации в мусульманском мире, что породит насилие» Имран Хан

Глава пакистанского правительства сослался на эпизод во время гражданской войны в Югославии, в ходе которого, якобы, от рук сербов погибли тысячи боснийских мусульман. Данная версия подвергается серьезной критике со стороны экспертов, ученых и общественных деятелей, утверждающих, что число погибших значительно завышено, что было сделано с целью обвинения сербской стороны в преступлениях.

Тем не менее, Иран Хан подчеркивает, что ситуация в индийском Кашмире крайне тяжелая, что вызвано резким усилением противостояния местных радикальных элементов с индийскими военными.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Индии приняли решение отменить статью конституции, закрепляющую особый статус штата Джамму и Кашмир. Для обеспечения порядка в регионе был введен комендантский час.

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