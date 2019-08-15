Джакарта, , 10:10 — REGNUM

Наблюдатели и гуманитарные организации просят правительство Индонезии более активно продвигать мир в Кашмире, спорной области между Индией и Пакистаном, сообщает информационное агентство Antara.

Наблюдатель из Южной Азии Агунг Нурвидзе на дискуссионной сессии в Университете Индонезии в Джакарте заявил, что активное участие — это попытка выполнить моральную ответственность Индонезии как страны, имеющей исторические, социально-политические и экономические отношения с Индией и Пакистаном.

Кроме того, представители комитета по гуманитарным вопросам в Юго-Восточной Азии также призвали правительство Индонезии более активно реагировать на напряженность в Кашмире.

«У индонезийского правительства есть прекрасная возможность участвовать в оказании помощи и развивать мирную дипломатию в Кашмире», — говорится в заявлении комитета по гуманитарным вопросам в Юго-Восточной Азии.

Издание отмечает, что ранее правительство Индонезии через министерство иностранных дел призвало Индию и Пакистан обсудить вопрос о Кашмире на двустороннем форуме. Однако Индонезия не предложила стать «переговорщиком» в этом конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены привилегии штата Джамму и Кашмир.

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