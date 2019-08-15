Берлин, , 10:07 — REGNUM

С начала октября 2019 года в столице Германии вступит в силу запрет на движение автомобилей с устаревшими дизельными двигателями, передает канал n-tv.

Запрет будет введен в районах Берлина Митте и Нойкёльн. Здесь находятся восемь участков дорог, где будет запрещено движение грузовых и легковых автомобилей с дизельными двигателями класса Euro 5 и ниже. Исключения сделаны для жителей этих районов и некоторых служб. Кроме того, в Берлине увеличится число зон, где скорость движения будет ограничена 30 км/ч.

Этот запрет вводится в целях защиты окружающей среды путем снижения выброса углекислого газа. Аналогичные меры уже приняты в Штутгарте, Гамбурге и Дармштадте. Вскоре они могут распространиться и на другие немецкие города.