Москва, , 10:01 — REGNUM

В Совфеде возмущены голословным утверждением советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который заявил, что Россия использовала украденные у США технологии для создания гиперзвукового оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

«Абсолютно голословное утверждение», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Он допустил, что Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существования СССР, и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов.

«Юлиус и Этель Розенберги сделали великое для сохранения мира дело — вечная память. Сегодня ситуация принципиально иная. Россия, мягко говоря, не отстает от США в разработке нового гиперзвукового оружия, и у нас не меньше оснований обвинить США в краже российских технологий в этой сфере», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что российская сторона в отличие от США предпочитает вести конструктивный диалог, а не обмениваться обвинениями.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью The Voice of America заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.