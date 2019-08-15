Лондон, , 09:47 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исполнил политический трюк, чтобы избежать неудобных вопросов по Брекситу, заявила журналист Ясмин Серхан (Yasmeen Serhan) в статье для издания The Atlantic.

«Зрителям предложили напрямую направить Джонсону свои вопросы, которые он зачитал бы с iPad, лежащем на его столе… Однако за всей этой видимой прозрачностью таился тщательно продуманный политический трюк, который исполняли и ранее», — заявила Серхан.

Журналист также отметила, что «в ходе прямой трансляции у Джонсона была возможность избежать неудобных вопросов, которые обычно могут задать журналисты или законодатели».

Напомним, ранее британский премьер-министр провёл онлайн-трансляцию в Facebook. Он попытался объяснить британскому населению, в чём заключаются основные сложности Брексита и как Великобритания может покинуть ЕС без соглашения.

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