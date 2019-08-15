Лондон, 15 августа 2019, 09:47 — REGNUM
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исполнил политический трюк, чтобы избежать неудобных вопросов по Брекситу, заявила журналист Ясмин Серхан (Yasmeen Serhan) в статье для издания The Atlantic.
Журналист также отметила, что «в ходе прямой трансляции у Джонсона была возможность избежать неудобных вопросов, которые обычно могут задать журналисты или законодатели».
Напомним, ранее британский премьер-министр провёл онлайн-трансляцию в Facebook. Он попытался объяснить британскому населению, в чём заключаются основные сложности Брексита и как Великобритания может покинуть ЕС без соглашения.
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