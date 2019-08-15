Вашингтон, , 09:40 — REGNUM

Все заявления США о том, что американские санкции не направлены на подрыв здравоохранения Ирана и ограничение иранским пациентам доступа к лекарствам, не соответствуют действительности, заявил эксперт Аббас Кебриаизадэ в статье для издания The Foreign Policy.

«На протяжении более 10 лет мои иранские коллеги-медики и я изо всех сил пытаемся защитить иранских пациентов от негативного влияния американских санкций. Мы изучили влияние санкций на здравоохранение Ирана. Результаты нашего исследования ясно показывают, что вред, причиняемый иранским пациентам, это отнюдь не миф», — отметил эксперт.

Напомним, в июле 2019 года государственный департамент США выпустил фильм, адресованный народу Ирана. В видео чиновник американской администрации Брайан Хук утверждает, что заявления о том, что американские санкции направлены на то, чтобы ограничить Ирану доступ к лекарствам, — это «миф».

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео призвал продолжить давить на Иран