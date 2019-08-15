Вашингтон, 15 августа 2019, 09:40 — REGNUM
Все заявления США о том, что американские санкции не направлены на подрыв здравоохранения Ирана и ограничение иранским пациентам доступа к лекарствам, не соответствуют действительности, заявил эксперт Аббас Кебриаизадэ в статье для издания The Foreign Policy.
Напомним, в июле 2019 года государственный департамент США выпустил фильм, адресованный народу Ирана. В видео чиновник американской администрации Брайан Хук утверждает, что заявления о том, что американские санкции направлены на то, чтобы ограничить Ирану доступ к лекарствам, — это «миф».
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