Новосибирск, , 09:37 — REGNUM

Из Новосибирской области в Китай в 2019 году было отправлено 23,86 тонн мёда. Такие цифры ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, который осуществлял контроль процесса.

Как указали в ведомстве экспорт мёда в Китай в текущем году почти в два раза больше, чем за весь 2018 год, когда было отправлено 13,62 тонны.

Девять партий мёда вывозились с территории Новосибирской области автомобильным транспортом в сопровождении ветеринарных сертификатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены за килограмм мёда в Новосибирске в начале августа на ярмарке варьировались от 350 рублей до 1,3 тысячи. Самым дорогим оказался каштановый — 1,3 тыс. рублей за кг.

В то же время Минсельхоз подсчитал, что в 25 регионах России к началу августа из-за обработки полей сельхозкультур, погибло 1,3% от общего «поголовья» пчёл.

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