Женева, Швейцария, , 09:33 — REGNUM

Москва обратилась с призывом к мировому сообществу не допустить гонки вооружения в космосе, а также продолжить конструктивный диалог в целях совместной выработки консенсусных мер по сохранению космоса свободным от оружия. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

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Гатилов добавил, что это будет способствовать укреплению международного мира и глобальной безопасности. Дипломат с сожалением и озабоченностью отметил, что до сих пор ни одна из стран Запада не пожелала присоединиться к инициативе России не размещать первой оружие в космическом пространстве. На сегодняшний день 21 государство стало полноформатным участником этой инициативы.

«Реализация намерений по выводу оружия в околоземное пространство крайне негативно скажется на международной безопасности и глобальной стабильности», — подчернил Гатилов, слова которого приводит ТАСС.

Глава дипмиссии добавил, что Россия остаётся приверженной «поиску надёжных путей по сохранению космоса свободным от оружия любого вида».

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам работы группы правительственных экспертов (ГПЭ) ООН, которая прошла в Женеве (Швейцария) в конце марта 2019 года, эксперты разрабатывали рекомендации для международного договора по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе предотвращение размещения оружия против орбитальных объектов. При этом американские представители в ГПЭ заблокировали этот документ «без какого-либо внятного объяснения причин».

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва намерена «настойчиво и последовательно проводить политику предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве» и призывает страны ООН не допустить гонки вооружения в космосе.