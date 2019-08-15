Вашингтон, 15 августа 2019, 09:35 — REGNUM
Китай может использовать поставки лекарственных препаратов в США в качестве рычага давления в рамках внешнеполитических переговоров, заявил бывший член комитет Палаты представителей США по вооружённым силам Грегори Кели в статье для издания The Hill.
По словам Кели, небезопасные дженерики китайского производства не только угрожают национальной безопасности США из-за поставок потенциально ядовитых лекарств в военные учреждения, но и угрожают здоровью и благополучию всего населения.
Напомним, ранее сообщалось, что агентство по оборонной логистике США приобрело партию валсартана китайского производства — препарата для снижения артериального давления, в составе которого обнаружили канцерогенное химическое вещество под названием NDMA, которое получают при производстве ракетного топлива.
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