Вашингтон, , 09:35 — REGNUM

Китай может использовать поставки лекарственных препаратов в США в качестве рычага давления в рамках внешнеполитических переговоров, заявил бывший член комитет Палаты представителей США по вооружённым силам Грегори Кели в статье для издания The Hill.

«Суть заключается в том, что зависимость от иностранных лекарств, которые производят потенциально враждебные державы, подвергает США риску дефицита, если Китай будет вынужден прекратить поставки лекарственных препаратов, чтобы получить рычаги влияния в рамках внешнеполитических переговоров», — заявил Кели.

По словам Кели, небезопасные дженерики китайского производства не только угрожают национальной безопасности США из-за поставок потенциально ядовитых лекарств в военные учреждения, но и угрожают здоровью и благополучию всего населения.

Напомним, ранее сообщалось, что агентство по оборонной логистике США приобрело партию валсартана китайского производства — препарата для снижения артериального давления, в составе которого обнаружили канцерогенное химическое вещество под названием NDMA, которое получают при производстве ракетного топлива.

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