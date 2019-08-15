Кольнбург, , 09:31 — REGNUM

У баварской общины Кольнбург (Германия), где проживают менее 3 тыс. человек, существует проблема нехватки специалистов: в частности, в этом населенном пункте, как и во многих других, нет постоянного врача. Власти общины хотят решить проблему, используя привлекательный образ почетного мэра Йозефы Шмидт, передает немецкий канал n-tv.

Власти разместили объявление в профессиональном издании для врачей. «Жить и работать там, куда другие ездят в отпуск», гласит текст. «Совет знатоков: мэр еще не замужем!» Йозефа Шмидт — молодая женщина, любящая петь на сцене в национальном костюме (дриндле).

Рекламный трюк удался: почти сразу более десятка желающих выразили желание устроиться в местную больницу. Кроме того, мэр получила множество приватных сообщений. Однако в интервью она отметила, что ответит на личные пиьсма только после того, как проблема с трудоустройством врача будет решена.

Отметим, в настоящее время из-за феминистических тенденций в Германии не приветствуется использование образа женщин в рекламе. Городской совет Мюнхена уже запретил размещать на рекламных плакатах полуобнаженных моделей или женщин в соблазнительных позах. Как сообщало ИА REGNUM, этим летом одну из немецких пивоварен политики обвинили в сексизме из-за изображения антропоморфной лисички.

Читайте также: В Мюнхене запретят рекламные плакаты с полуобнаженными женщинами