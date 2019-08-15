Барнаул, 15 августа 2019, 09:29 — REGNUM
Неожиданную отставку главы Барнаула Сергея Дугина депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») встретил «со сдержанным оптимизмом». Комментируя данное событие на своей странице в Facebook, в частности, отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 августа глава Барнаула Сергей Дугин объявил о своей добровольной отставке. Временно исполняющим его обязанности вероятно станет первый заместитель главы Вячеслав Франк, именно ему алтайский губернатор Виктор Томенко предложил стать временным главой. Теперь своё решение должны принять депутаты Барнаульской городской думы.
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