Барнаул, , 09:29 — REGNUM

Неожиданную отставку главы Барнаула Сергея Дугина депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») встретил «со сдержанным оптимизмом». Комментируя данное событие на своей странице в Facebook, в частности, отметил:

« Городская власть слишком долго изо всех сил отгораживалась от инициатив барнаульцев. А ведь именно их идеи и энергия могут и должны стать главным драйвером экономического и социального развития Барнаула. Вот почему я со сдержанным оптимизмом оцениваю процесс обновления администрации краевого центра. Надеюсь, это только начало. Ведь дело не только и не столько в Сергее Дугине, сколько в годами устоявшихся подходах и традициях. Менять которые очень сложно. Но делать это необходимо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 августа глава Барнаула Сергей Дугин объявил о своей добровольной отставке. Временно исполняющим его обязанности вероятно станет первый заместитель главы Вячеслав Франк, именно ему алтайский губернатор Виктор Томенко предложил стать временным главой. Теперь своё решение должны принять депутаты Барнаульской городской думы.

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