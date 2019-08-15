Душанбе, , 09:24 — REGNUM

Завершился заключительный этап совместных антитеррористических таджикистано-китайских учений в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, сообщает 15 августа издание «Авеста» со ссылкой на министерство обороны республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что в военных учениях сухопутных войск Вооруженных сил Таджикистана и подразделений армии Китая применялась тяжелая бронированная и артиллерийская военная техника, военные вертолеты и другая современная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, таджикистано-китайские антитеррористические учения стартовали 8 августа 2019 года. Во время маневров военнослужащие отработали взаимодействие на приграничных территориях в условиях борьбы с терроризмом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Памире стартовали антитеррористические учения Таджикистана и Китая