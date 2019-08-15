Харьков, Украина, 15 августа 2019, 09:18 — REGNUM
Министерство обороны Украины внезапно прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, сообщили 14 августа в пресс-службе концерна «Укроборонпром».
В пресс-службе отметили, что коллектив Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова (ХКБМ) переводят на двухдневную рабочую неделю.
Также прекращено финансирование производства БТР-4 из-за неспособности единственного изготовителя корпусов — «Лозовского кузнечно-механического завода» — выполнить заказ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укроборонпроме» рассказали о том, как Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64.
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