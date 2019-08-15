Ташкент, , 09:12 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в целях повышения эффективности проводимых реформ в сфере туризма подписал указ, регламентирующий ввод с 1 октября 2019 года режима «Открытое небо» в международных аэропортах страны.

«Одобрить предложения Министерства транспорта и Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма о введении с 1 октября 2019 года согласно международным правовым нормам режима «Открытое небо» в международных аэропортах «Карши», «Нукус» и «Термез» с применением «пятой свободы воздуха», а также «Бухара» с применением «пятой свободы воздуха» при перевозке граждан иностранных государств», говорится в указе, обнародованном 15 августа.

Указом установлен порядок, в соответствии с которым с 1 января 2020 года часть затрат субъектов туристской деятельности или авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из зарубежных стран в Узбекистан компенсируется в равных долях за счет средств государственного бюджета республики и внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Государственном комитете по развитию туризма в размере 20 долларов, а в период зимнего сезона (с 20 ноября по 20 февраля) в размере 50 долларов за каждого иностранного туриста при условии продолжительности его пребывания на территории республики не менее пяти ночевок.

АО «Uzbekistan Airports» предоставляется право по предложениям международных аэропортов республики определять и устанавливать ставки и сборы за услуги, оказываемые аэропортом (за исключением услуг, оказываемых для авиакомпаний-резидентов Республики Узбекистан), расширять и модернизировать инфраструктуру, необходимую для хранения авиационного топлива и горюче-смазочных материалов аэропорта, заключать на конкурсной основе договоры с местными или иностранными юридическими лицами на поставку авиационного топлива и горюче-смазочных материалов, а также договоры на их реализацию местным или иностранным авиакомпаниям, осуществляющим рейсы в международные аэропорты страны, в том числе транзитные