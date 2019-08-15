Ташкент, , 09:00 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом запретил принудительное привлечение субъектов предпринимательства к работам, не связанным с осуществлением их основной деятельности, следует из указа президента.

«Запретить Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, города Ташкента, районов и городов принудительное привлечение субъектов предпринимательства к работам, не связанным с осуществлением их основной деятельности, в том числе оказанию спонсорской и благотворительной поддержки, проведению работ по благоустройству, озеленению территорий, сбору металлолома и макулатуры, а также другим работам», говорится в указе.

Отныне также запрещено привлечение субъектов предпринимательства в любых формах на сезонные работы в сельском хозяйстве (проведение посевных и уборочных работ) и другие мероприятия, связанные с отвлечением трудовых ресурсов, денежных средств и других материальных ценностей.

Кроме того, президент ввел запрет на проведение совещаний и других мероприятий (ред-где обычно бизнес и вынуждают на различные траты) с участием субъектов предпринимательства на принудительной основе, в том числе под угрозой применения в отношении них мер административного или иного воздействия.

Ранее, бизнес вынуждено спонсировал различные государственные мероприятия, работы по благоустройству городов и сел, выделял людей из числа сотрудников на сбор хлопка и другое.