Вена, , 08:56 — REGNUM

Конфискация имущества телеканала «Апрель», подконтрольного бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, обеспокоило представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира. Об этом сообщили в пресс-службе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что в курсе обстоятельств, при которых было принято решение о прекращении вещания телеканала. Тем не менее Дезир призывает власти в Киргизии пересмотреть принятое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Киргизии решением суда на имущество телеканал «Апрель» был наложен арест. Ранее, 7 августа, эфирное время телеканала было заблокировано во время спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева.

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