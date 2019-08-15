Вашингтон, , 08:48 — REGNUM

Инвесторы всё больше и больше вкладывают средств в экономику Соединённых Штатов. Об этом президент США сообщил в своём Twitter.

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«Огромные суммы денег текут в Соединённые Штаты. Люди хотят безопасности!» — написал глава Белого дома.

Глава государства отметил, что торговая война с Китаем никак не повредила американской экономике.

«Это действительно не привело ни к какому серьёзному росту цен на потребительском рынке», — уточнил Трамп.

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Американский лидер подчеркнул, что «в отличие от других, экономика США сильна». Однако ей бурному росту препятствует Федеральная резервная система (ФРС) страны.

Напомним, в последнее время доллар растёт, а доходность американских государственных облигаций держится на рекордно низком уровне. Однако укрепление американской валюты не радует президента США.