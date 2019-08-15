Мехико, , 08:42 — REGNUM

За последние два месяца в Мексике были задержаны более 45 тыс. мигрантов без действующих документов. Такие данные 14 августа озвучил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, пишет газета Kronen Zeitung.

По словам Эбрарда, правительство Мексики намерено запретить людям мигрировать в опасных условиях.

«Они забираются на прицепы и используют поддельные документы, удостоверяющие личность — это подвергает их риску», — сказал министр.

Также Мексика поддержит программу по созданию 20 тыс. рабочих мест в Сальвадоре и 13 тыс. рабочих мест в Гондурасе. Из этих двух стран, а также Гватемалы, происходит подавляющее большинство мигрантов, пытающихся попасть в США через территорию Мексики.

В последние месяцы власти США оказывали серьезное давление на Мексику, требуя принять меры по борьбе с миграцией. По итогам июньского соглашения мексиканская сторона взяла на себя такие обязательства. В числе принятых мер — отправка 21 тыс. военных на границу с США и Гватемалой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа полиция Мексики задержала 146 нелегальных мигрантов, обнаруженных в кузове грузовика.

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