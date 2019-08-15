Орск, Оренбургская область, , 08:39 — REGNUM

В городе Орске Оренбургской области в ночь на 15 августа подожгли несколько баннеров, на которых размещены агитационные материалы кандидата в губернаторы Дениса Паслера, который является и.о. главы региона, сообщает портал http://orsk.ru.

В полиции ситуацию не комментируют. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель облизбиркома Александр Нальвадов, в комиссию еще не поступали материалы от правоохранительных органов и заявление из штаба кандидата. Однако о случившемся избирательной комиссии уже известно.

«Мы примем все предусмотренные законом меры по недопущению таких случаев впредь, а также по обеспечению сохранности агитационных материалов всех кандидатов в губернаторы», — сказал он.

Также Нальвадов подчеркнул, что в членами избиркомов и представителями участников избирательной кампании проведут беседы, где речь пойдет о необходимости создать в регионе позитивную атмосферу и призвать жителей к ответственности: «Мы выбираем будущее Оренбуржья!».

Напомним, 8 сентября в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Зарегистрированы пять кандидатов: Денис Паслер («Единая Россия»), Максим Амелин (КПРФ), Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Сергей Яцына («Справедливая Россия»).

Явным лидером предвыборной гонки явлется врио главы региона Денис Паслер. Ранее возлагали надежду на то, что завяжется конкуретная борьба между Паслером и Максимом Амелиным, который активно попытается привлечь на свою стороны протестный электорат. Однако этого не происходит. Ощущение, что в регионе нет вообще политической борьбы, а четыре кандидата — номинальные фигуры.