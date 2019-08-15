Петропавловск-Камчатский, 15 августа 2019, 08:34 — REGNUM
Вопросы сотрудничества в экономической, культурной и туристической областях обсудили представители администрации Камчатского края и делегация Узбекистана. Об этом сообщили в краевом агентстве по информатизации и связи.
В рамках переговоров состоялась встреча заместителя губернатора Камчатского края Алексея Войтова и генерального консула Узбекистана во Владивостоке Рустама Исмаилова. В рамках визита узбекистанская делегация планирует встретиться с предпринимателями и туроператорами Камчатского края.
Отметим, генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке было открыто 1 марта 2019 года. Оно стало первым консульством среди стран СНГ на Дальнем Востоке.
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