Петропавловск-Камчатский, , 08:34 — REGNUM

Вопросы сотрудничества в экономической, культурной и туристической областях обсудили представители администрации Камчатского края и делегация Узбекистана. Об этом сообщили в краевом агентстве по информатизации и связи.

В рамках переговоров состоялась встреча заместителя губернатора Камчатского края Алексея Войтова и генерального консула Узбекистана во Владивостоке Рустама Исмаилова. В рамках визита узбекистанская делегация планирует встретиться с предпринимателями и туроператорами Камчатского края.

Отметим, генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке было открыто 1 марта 2019 года. Оно стало первым консульством среди стран СНГ на Дальнем Востоке.

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