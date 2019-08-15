Барнаул, , 08:24 — REGNUM

Первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк рекомендован к назначению на должность врио главы города после скоропостижного ухода «сити-менеджера Сергея Дугина. Такое решение, судя по информации, опубликованной на официальном сайте барнаульской мэрии, принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, в соответствии с Уставом Барнаула, решение об избрании нового главы должна принимать Барнаульская городская Дума. Опасаясь, что пока будет осуществляться эта процедура, город останется без управления, алтайский губернатор предложил Франку взять на себя обязанности по исполнению всех полномочий главы Барнаула вплоть до избрания нового градоначальника. Вячеслав Франк ответил, что «готов» и пообещал сделать всё возможное для того, чтобы не подвести губернатора и жителей Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний градоначальник Сергей Дугин возглавлял барнаульскую мэрию менее четырёх лет. О своей добровольной отставке заявил 15 августа 2019 года.