Токио, , 08:15 — REGNUM

Три представителя КНДР посетят Японию с официальным визитом на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на японскую газету Sankei Shimbun.

По их словам, правительство Японии одобрило участие трех северокорейских спортивных чиновников, включая заместителя председателя Олимпийского комитета КНДР Вон Киль У, в заседании по вопросам Олимпийских и Паралимпийских игр.

Известно, что встреча представителей Олимпийских комитетов пройдет с 20 по 22 августа.

По предварительным данным, в рамках своего визита представители КНДР также посетят олимпийскую деревню, спортивные объекты, а также примут участие в званном ужине.

Напомним, что в 2006 году Япония закрыла въезд для лояльных КНДР корейцев: после ракетных испытаний Пхеньяна, а в апреле текущего года приняла решение продлить на два года односторонние санкции.