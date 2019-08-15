Вашингтон, , 07:58 — REGNUM

Власти Соединенных Штатов надеются, что переговоры с Северной Кореей на рабочем уровне возобновятся в ближайшее время. Об этом в интервью радиостанции «Голос Америки» заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

Он напомнил, что с момента встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи каких-либо переговоров на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном не было.

Джон Болтон «Мы надеемся, что такие переговоры вскоре начнутся вновь».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня состоялась третья встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Она прошла в демилитаризованной зоне между двумя Кореями, куда глава Белого дома прибыл в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Для встречи с Ким Чен Ыном Трамп ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи. После рукопожатия главы двух государств перешли на южную сторону демилитаризованной зоны. Таким образом, Трамп стал первым президентом США, который пересёк демилитаризованную зону и вернулся обратно. Президент США заявил, что для него огромная честь побывать в КНДР.

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