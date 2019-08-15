Тбилиси, , 07:54 — REGNUM

Представители министерства финансов Грузии и руководство телеканала «Рустави 2» планируют обсудить реструктуризацию задолженности телекомпании. Об этом заявил генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По его словам, Минфин предложил в течение двух недель составить график погашения налоговых обязательств. Гендиректор добавил, что переговоры планируется начать в ближайшие дни. Это поможет компании продолжить свою деятельность без перебоев, уточнил Паата Салия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа собственник «Рустави 2» Кибара Халваши заявил, что кредиторская задолженность телекомпании приблизилась к 70 млн лари ($24 млн). Долг перед государством составляет 27 млн лари ($8,25 млн).

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